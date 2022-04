Stretta tra le esigenze di bilancio, l'Inter è obbligata a tenere ancora le carte in mano: aspetta di vedere cosa succederà nella calda estate del Chelsea oltre le sabbie di Abramovich. Se Lukaku andrà davvero alla rottura con i Blues, la società nerazzurra sarebbe davvero pronta al tentativo. Il tutto a determinate condizioni economiche, ovvero in prestito, ovviamente oneroso.



Big Rom dovrebbe comunque prendere le forbici e fare zac: al Chelsea guadagna 12,5 milioni, l’Everest per questa Inter. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe necessario, pure strategico, mostrare un gesto d’amore nerazzurro e accontentarsi di qualcosa di più vicino ai 7,5 del vecchio stipendio milanese.



Lo sponsor migliore per i nerazzurri arriva direttamente dalla nazionale belga che sogna di interrompere l’eterno digiuno in Qatar. Il c.t. Martinez ha parlato più volte con Rom, non convocato per le ultime due amichevoli. Hanno convenuto sull’obbligo di mettere benzina in vista del Mondiale e di cercare una nuova avventura fuori Londra. In fondo, entrambi hanno visto che addosso a Lukaku niente sta meglio del nerazzurro.