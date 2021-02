SEGUI L'ULTIMO GIORNO DI MERCATO IN DIRETTA SU CALCIOMERCATO.COM E SUL CANALE TWITCH: TUTTE GLI AFFARI, LE NOTIZIE E I VIDEO LIVE SUL SITO, GLI APPROFONDIMENTI, I COMMENTI E IL PAGELLONE

, nella pur vittoriosa trasferta a Bologna del Milan. A cinque giorni dal derby è questo l’esito, sul campo, numeri e prestazioni alla mano, dello scontro tra i leader di Inter e Milan. E dire che, a caldo, le reazioni dei due lasciavano presupporre risultati diversi.. "Chiama tua mamma, vai a fare i tuoi riti voodoo di me…, piccolo asino” le urla dello svedese a cui Romelu ha risposto: " Vuoi parlare di mia madre? Perché? Fottiti, tu e tua madre. Parliamo della tua, di mamma: è una p…”. Ma oltre le parole a colpire era stato l’atteggiamento dei due sfidanti:, che gli è costato il secondo giallo e la conseguente espulsione. In 10 il Milan, che al momento del rosso era in vantaggio 1-0, ha finito per perdere la partita 2-1. E a segnare il gol del pareggio, incredibilmente freddo, è stato proprio Romelu Lukaku.Nel weekend il secondo round, seppur a distanza.. Insomma, la sensazione è che risentisse ancora delle scorie della lite con Lukaku (per il quale si è scusato con i compagni). Romelu invece col Benevento è stato normalmente perfetto. Implacabile sotto porta, catalizzatore delle azioni offensive dell’Inter: doppietta e vittoria netta per la banda Conte,sorridente con Lautaro. Insomma, al netto dell’eventuale ulteriore squalifica (la Procura Figc ha acquisito il referto dell’arbitro),