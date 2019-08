La notte di Big Rom: quella tra il 7 e l'8 agosto 2019 verrà ricordata così dai tifosi dell'Inter, euforici e ricolmi di gioia nella spasmodica attesa poi sfociata nell'accoglienza di colui che sarà il nuovo centravanti della squadra di Antonio Conte, fortemente voluto proprio dal nuovo tecnico nerazzurro: Romelu Lukaku è atterrato alle 2 di notte alla Malpensa accolto come i colpi di mercato di una volta, quelli che fanno girare la testa e battere forte il cuore.



Un'accoglienza sensazionale, per un attaccante che in Premier League negli ultimi anni ha fatto parlare di sé per i tanti gol e il grande aiuto alla squadra: la nuova punta di diamante che dovrà far dimenticare quel Mauro Icardi, rimasto ormai come un peso sulle spalle del club di Viale della Liberazione. Il coro più gettonato alla Malpensa è stato senza dubbio: "Lukaku segna a Torino!". Già, perché l'era del belga inizia proprio con questa netta contrapposizione ai colori bianconeri, e non poteva d'altronde essere altrimenti. Uno dei motivi del giubilo creato da suo arrivo è stato senza dubbio la vittoria nel Derby d'Italia di mercato contro gli odiati rivali: 65 milioni più 10 di bonus ben spesi secondo il popolo interista, proprio per il fatto di aver sconfitto finalmente la Juventus nella corsa a un giocatore, situazione avvenuta di rado nelle ultime stagioni.



L'entusiasmo creato da questa trattativa, i continui sorpassi con l'affare che sembrava a un passo dalla chiusura per il club bianconero e poi la sterzata definitiva con annesso sorpasso: siamo certi che gran parte della goduria arrecata ai tifosi nerazzurri per l'arrivo di Lukaku sia stata proprio merito della Juventus, che ha partecipato alla corsa al giocatore e l'ha persa quando sembrava ormai suo, e che se il club bianconero non si fosse inserito nella trattativa la festa sarebbe stata comunque grande ma non a questi livelli. Una mossa difficile da comprendere in quel di Torino, una terribile arma mediatica a doppio taglio.



Una buona base per partire, a prescindere da quelli che saranno poi i gol di Big Rom: la sua epopea nerazzurra inizia sotto una buona stella, come se una rete alla Vecchia Signora il belga l'avesse già segnata: il colpo più pesante per Beppe Marotta sull'ex collega Fabio Paratici, un colpo da 90 dell'Inter... anche per colpa della Juve!



