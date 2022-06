Romelu Lukaku si gode le vacanze, e neanche a dirlo se le gode in Italia, la sua prossima destinazione per un ritorno all'Inter che, come vi stiamo raccontando, si fa sempre più concreto. Nel frattempo, il bomber belga ha scelto la Sardegna, più precisamente la Costa Smeralda come meta per le vacanze tra una stagione e l'altra, e non ha mancato di documentare il tutto sui propri social.