Destinazione Roma. Romelu Lukaku, l’attaccante belga ex Inter sembra avere le valigie pronte per trasferirsi nella capitale dove pare lo attenda a braccia aperte Josè Mourinho l’allenatore della Roma. Ne sono certi i betting analyst che hanno ridimensionato notevolmente in queste ore la quota del suo possibile passaggio in casacca giallorossa crollata da 4,00 all’attuale 1,70. I rumors delle ultime ore con il Chelsea disponibile a privarsi per un anno del suo attaccante già nerazzurro e cederlo in prestito hanno dato corpo ad una operazione di mercato che potrebbe essere ai titoli di coda non solo per il “si faccia” del tecnico portoghese in cerca di un giocatore che possa dare più forza d’urto ad un attacco particolarmente tecnico.