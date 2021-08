"Cose burocratiche da sistemare a Montecarlo" fatte. Ora è giunto il momento di volare a Londra per la sua terza avventura con la maglia del Chelsea. Dopo aver lasciato l'Inter e Milano, Romelu Lukaku ha rinnovato l'accordo per la procura con Federico Pastorello e ora segue la road map che lo porterà verso lo spicchio di Inghilterra colorato di Blues.



RINNOVO - Affare fatto con l'Inter, che ha accolto Edin Dzeko, Big Rom, che in quel del Principato ha pensato molto a tutto quello che è successo a Milano, con il suo murale imbrattato dai tifosi, è atteso oggi nella capitale inglese per sostenere visite mediche e firmare il suo nuovo contratto da 12 milioni di euro a stagione. In una squadra dove non è mai riuscito a imporsi. Ma che ha sborsato più di 100 milioni di euro per riportarlo a casa.



COCCOLE - Drogba, il grande ex del passato, lo ha accolto sui social, Tuchel lo ha elogiato, Werner, sulla carta rivale, lo ha invece esaltato prima della finale di Supercoppa Uefa contro il Villarreal, in programma stasera: "​Credo sia uno dei tre migliori attaccanti del mondo in questo momento, non ci sono dubbi a riguardo. La concorrenza? Al Lipsia giocavo al fianco di una prima punta...". Tutto è pronto per abbracciare l'ex gigante interista. Coi nuovi/prossimi compagni che vogliono accoglierlo con un nuovo trofeo in bacheca.