L'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku, tornato a Milano dal Belgio, ha risposto tramite Instagram alle curiosità dei tifosi:



SU LAUTARO - "E' fantastico, anche come ragazzo. Sta crescendo molto e io sono contento di giocare con lui, lo adoro".



SUL MERCATO - "Andare via dall'Inter? Ma siete pazzi, assolutamente no".



SU BROZOVIC - Attenzione anche ad un disturbatore però: si tratta di Marcelo Brozovic, che stuzzica il compagno di squadra definendolo brutto: "Marcelo tu sei più brutto di me, con quei capelli poi sembri una pornostar. E non mi piaci, quindi torna coi capelli di prima. Ma calcisticamente è uno dei migliori".