Romelu Lukaku vuole tornare a Milano, l'Inter lo riaccoglierebbe volentieri e il Chelsea non dice no a priori. Ovviamente, dopo averlo pagato 113 milioni di euro nel mercato estivo dell'anno scorso, il club inglese non intende regalare il suo cartellino, ma non gli metterà i bastoni tra le ruote a prescindere. In questo senso si spiega l'apertura alla formula del prestito oneroso, con il centravanti belga pronto a fare la sua parte rinunciando a parte del suo ricco ingaggio.



IL RETROSCENA - Il quotidiano britannico Daily Telegraph rivela una curiosità: il nuovo proprietario del Chelsea, lo statunitense Todd Boehly (che ha acquistato il club dal russo Roman Abramovich) è in buoni rapporti con l'agenzia che gestisce l'immagine di Lukaku, la Roc Nation. Fondata dal rapper Jay-Z, il quale ha già fatto affari in passato con Boehly, in società nella squadra di baseball dei Los Angeles Dodgers.