Promessi sposi. Lukaku vuole la Juve e la Juve vuole Lukaku, con o senza Vlahovic in cambio al Chelsea. L'attaccante belga classe 1993 ex Inter continua a dire no all'Arabia Saudita: "In questo momento voglio restare in Italia".



LE ULTIME - I dirigenti dell'Al-Hilal si dicono "sorpresi per la tenacia con cui Lukaku ha rifiutato le offerte". La prima a luglio e la seconda in questo mese di agosto: la terza può arrivare a settembre, quando il mercato in Europa sarà chiuso, ma solo se nel frattempo non si sarà concretizzato il suo trasferimento da Londra a Torino.

Sempre secondo il Corriere dello Sport, all'inizio della prossima settimana tra lunedì e martedì è previsto un altro incontro tra i dirigenti di Chelsea e Juventus.