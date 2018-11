ha un nome e un volto ben precisi: DodiNgandoli, nato nelle Fiandre, ad Asse, nel, è stato infatti(l'ultimo a riuscirci fu Ebbe Sand ai tempi dello Schalke). Non male per il 21enne in forza alf, che con i suoi tre gol ha ripreso la doppietta di Muller e il gol di Sule e ha regalato ai suoi un punto importantissimo per la salvezza, nella trasferta dell'Allianz Arena.I - Contro il Bayern Lukebakio ha giocatodi Funkel, ma nasce comele vetrine internazionali si sono accorte di lui grazie all'impresa del weekend, madopo le giovanili con il Belgio, è dotato di grande tecnica e velocità, oltre ad essere abile nell'uno contro uno e nel dribbling. Ora gioca in Germania, ma è cresciuto nel, del quale è uno dei fiori all'occhiello: un'escalation entusiasmante nelle giovanili dei biancomalva, con i quali ha anche conquistato una. Quella era una squadra ricca di talento, nella quale militavano anche il portierino Mile, stellina del, Stephanecentrocampista attualmente ale Samuel, exora allo Standard Liegi., prima dei prestiti ale alloe della cessione peral, squadra che detiene tutt'ora il suo cartellino: troppo poco lo spazio tra le fila degli Hornets, così Lukebakio si trasferisce al Fortuna Dusseldorf, squadra che mancava dalla Bundes da sette anni dove inizia a segnare con grande continuità, caratteristica che non aveva mai avuto in carriera.la sua stagione si concluderà con l’della prossima estate, doveProprio lui che l'Italia in passato l'ha sfiorata: dell'ultima estate l'interessamento dellamentre ai tempi dell'Anderlecht su di lui si era concentrataInsomma, un predestinato, che non ha assolutamente voglia di fermarsi.@AleDigio89