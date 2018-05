Il primo rinforzo del Torino 2018/2019 dovrebbe essere Sasa Lukic. Il giovane centrocampista serbo è stato autore di un'ottima stagione in Spagna, nel Levante, squadra nella quale gioca in prestito da inizio campionato. I dirigenti granata vorrebbero ora riportarlo sotto la Mole, ma una sua permanenza nella Liga non è un'opzione totalmente da escludere.



"Il Levante vuole comprarmi, ma il Torino non mi lascerà andare. Al momento non so cosa succederà, sarà tutto più chiaro a fine stagione" ha dichiarato proprio Lukic ai microfoni di Sportske Net. Il centrocampista serbo ha anche fatto il punto sulla sua stagione: "Sono venuto a giocare in un grande campionato, forse il migliore al mondo. Mi sono adattato al calcio, alla vita ed alle persone in Spagna: sono molto contento di tutto e penso che venire qui sia stata una decisione giusta".