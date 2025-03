Getty Images

L'ultima di Depay: provoca gli avversari e scatena una maxi rissa in finale del campionato paulista

Federico Targetti

6 minuti fa



Finale del campionato paulista tra Corinthians e Palmeiras: il punteggio agli sgoccioli è di 0-0 e Memphis Depay, attaccante olandese dei bianconeri, arriva sul fondo sull'out di destra. Il Corinthians ha vinto la gara d'andata, quindi con questo pareggio è sicuro di alzare il trofeo.



Depay finta il cross e poi sale con entrambi i piedi sul pallone, un gesto percepito come di evidente scherno nei confronti degli avversari. Da lì, il nervosismo dei giocatori del Palmeiras e la rissa che ha portato a più espulsioni.



Subito dopo la presa in giro dell'ex giocatore del Barcellona, due giocatori sono andati contro Depay per cercare di recuperare palla ma soprattutto con l'intento di reagire a quanto appena successo. Da lì è scaturita una rissa che ha portato a due rossi a José Martinez per il Corinthians e a Marcelo Lomba per gli ospiti. Nessun provvedimento invece per Depay.