L'ultimo derby di Ranieri, l'allenatore della rinascita si gioca il record con la Roma

Claudio Ranieri è stato chiaro in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lazio: "Sarà il mio ultimo derby". Vero, perché dalla prossima stagione sarà al fianco dei Friedkin come consigliere e avrà voce in capitolo sia sulla scelta del nuovo allenatore che sul mercato estivo. In attesa di capire chi si siederà sulla panchina giallorossa nel 2025/26, c'è una stagione da finire:

- Un derby con vista sull'Europa quello di stasera alle 20.45 all'Olimpico: la Lazio è sesta a +2 sui giallorossi, prima della partita d'andata i punti di vantaggio erano 15. Baroni non vuole perdere la seconda gara consecutiva contro la Roma dopo la sconfitta dell'andata, stavolta significherebbe anche sorpasso in classifica e quel quarto posto più lontano., oggi punta al record di sei successi di fila prima di sedersi dietro alla scrivania.

- L'allenatore giallorosso li ha vinti tutti: dal gol di Cassetti nel 2009, a quello del 2010 con la doppia sostituzione Totti-De Rossi all'intervallo, il derby delle polemiche - uno dei tanti - deciso da due rigori di Borriello e Vucinic nella stagione successiva, e quello in Coppa Italia nel 2011 dove è stato decisivo l'errore di Radu sfruttato da Simplicio.. Dopo undici minuti il capitano aveva indirizzato la partita, poco dopo è arrivato il raddoppio di Saelemaekers.

- Vigilia serena senza frecciatine e provocazioni, anzi:. La calma però è solo apparente, la tensione la sentono e sanno che non possono sbagliare: oltre alla rivalità storica, l'occhio va anche su una classifica con Roma e Lazio lì vicine ad appena due punti di distanza. Così, il derby, diventa ancora più importante.