Lo scafo italiano in sole quattro regate, il numero di gare minimo, è riuscito a domare gli avversari, già comunque provati da un brutto incidente (una scuffia) capitato durante le gare di qualificazione.Analizzando nel dettaglio le due giornate di gara, non emergono sorprese, con la barca italiana sempre in totale controllo della situazione, a cominciare dalla partenza delle regate, a testimonianza dellae sfruttando anche tutta l’esperienza che di certo non manca a bordo del team italiano. Dal canto suo American Magic ha fatto un miracolo per essere presente alle regate, ma era evidente che il poco tempo a disposizione non sarebbe bastato per riparare tutti i danni dello scafo e settarlo nella maniera corretta., lo scafo capitanato da Ben Ainslie che tanto bene aveva fatto durante il girone di qualificazione (Round Robin). Tenendo in considerazione i dati, è la quinta volta nella storia che un’imbarcazione italiana arriva nella finale sfidanti, quella che fino a qualche anno fa era chiamata la Louis Vuitton Cup. La prima ad ottenere questo traguardo fuIl livello della sfida è sicuramente più alto e lo scafo italiano vorrà fare di tutto per primeggiare, perché in palio c’è un posto da sfidante per la prestigiosissima trentaseiesima edizione dell’