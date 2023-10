Di tutti gli avversari da battere, nel suo 2023 magico, Erlingpoteva aspettarsi chiunque, ma siamo sicuri non un onesto attaccante ungherese che a gennaio giocava nel Paksi Sportegyesület, attualmente secondo in Nemzeti Bajnokság I, la prima divisione magiara. Ebbene, nella classifica dei, troviamo in testa proprio il cyborg norvegese con 39 centri, e appena dietro un'accoppiata stranissima: Cristiano Ronaldo e, entrambi. I più attenti avranno riconosciuto il nome dal tabellino di Fiorentina-Ferencvaros 2-2, ultima gara dei viola in Conference League le cui marcature sono state aperte proprio da Varga. Però un gol non basta a tracciare il suo profilo.Infanzia con la famiglia in Russia, a 8 anni torna in Ungheria e si fa notare per le sue doti atipiche, quasi anarchiche, e per il suo fisico un po' troppo gracile. Non c'erano grosse prospettive, ma, necessario a tirare avanti mentre il sogno del professionismo era lì, all'orizzonte., davanti a un vicolo cieco (non giocava più all'Illes Akademia), decide di trasferirsi, dove gioca in quinta divisione per 500 euro al mese e nel frattempo fa l'aiutante in un'officina meccanica.(seconda divisione austriaca), con risultati alterni maTorna inper la. Infine, nel, vincendo il titolo di capocannoniere e giocatore dell'anno a 28 anni., e sta trascinando a suon di gol ilallenato da Dejan Stankovic:in una stagione che è cominciata il 27 luglio nei preliminari con lo Shamrock Rovers e che lo ha visto segnare, il 27 agosto, anche una spietata tripletta ai suoi ex compagni del Paksi.Marco, ct dell'Ungheria, lo ha chiamato per la prima volta a marzo, ma adesso non può più farne a meno:: gol alla Lituania, gol alla Serbia e gol di nuovo ieri alla Nazionale di Milenkovic, che tra Ferencvaros e Ungheria l'ha visto esultare ogni volta che l'ha incrociato., che recentemente hanno lamentato il ritiro del bomber e capitano Adam Szalai, probabilmente si sono ritrovati in mano qualcosa di molto, molto meglio:, che hanno anche una partita in più. Suona tanto come un avvertimento in vista di una partecipazione a Germania 2024 che, con, sembra ormai acquisita.