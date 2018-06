Nel corso di un'intervista rilasciata al sito ufficiale del suo attuale club, lo Zorya Luhansk, il giovane portiere Andriy Lunin, da tempo accostato a diversi club italiani quali Inter e Napoli, afferma di non provare alcun sentimento particolare nel sentire le voci di mercato: "Non mi crea pressioni, non mi sento adulato. Semplicemente, se ci sono interessi da altri club vuol dire che sto lavorando bene, quindi devo continuare a lavorare con lo stesso spirito. Il mio futuro? Per ora è tutto a posto, vedremo che accadrà".