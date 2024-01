La figura di Andrea Radrizzani sembrava essersi defilata dalla Sampdoria. In realtà, l'imprenditore è sempre piuttosto presente nella vita del club. L'ex patron del Leeds viene spesso avvistato al Ferraris per le partite dei blucerchiati, e si tiene informato sulle vicende della società, dove peraltro ci sono suoi uomini in ruoli chiave. La vicinanza di Radrizzani alla squadra genovese però è testimoniata anche dalla presenza al fianco della Samp di Alessandro Messina, altra figura riconducibile a Radrizzani. Messina ha condiviso con l'uomo d'affari milanese l'esperienza di 'director' alla Football Capital Limited, l'agenzia fondata proprio da Radrizzani. L'ultimo 'director' è stato proprio Manfredi, dimessosi a giugno prima di chiudere l'operazione Samp. Il suo successore è stato proprio Messina.



Messina è stato invitato anche a Samp-Cosenza, partita in cui Manfredi ha invitato allo stadio gli investitori (compresi quelli di Singapore). Il giorno dopo, Messina e Manfredi hanno pranzato con il capo di gabinetto del Governatore Toti. Manfredi e Messina sino a poche settimane fa erano uniti anche dall' indirizzo di Gestio Capital e Football Capital, il 9 di Seagrave Road, scrive Il Secolo XIX.

Messina è anche intermediario sportivo iscritto all'albo della Football Association, e visti i buoni rapporti con Manfredi, non è da escludere che il presidente 'in pectore' della Samp possa avvalersi delle sue consulenze nel mercato di gennaio.