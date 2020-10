Il difensore del Crotone Sebastiano Luperto ha esultato sui social per il pareggio ottenuto contro la Juventus, nella sfida dello Scida di ieri sera: “Risultato importante contro una grande squadra! Avanti così, senza mollare”. Dopo il messaggio sono arrivati tanti complimenti degli ex compagni del Napoli, come per esempio Fabian Ruiz, che scrive: “Tanta roba petardo”, oppure da Malcuit: “Contento per te fratello, lo meriti” ed infinite da Allan, adesso all’Everton di Ancelotti (altro ex Napoli): “Grande Lupacchio!”.