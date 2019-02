Intervistato dai colleghi di CalcioNapoli24 TV, l'ex rosanero Fabrizio Miccoli ha rilasciato alcune dichiarazioni su uno dei suoi assistiti, il giovane azzurro Sebastiano Luperto: "La nostra speranza è che trovi presto spazio nelle rotazioni di Ancelotti e che già giovedì possa scendere in campo. Ovviamente, il nostro umore è ottimo, Sebastiano si trova in una grandissima squadra ed è allenato da uno dei migliori allenatori al mondo. E' un giocatore importante, con doti che possono essere molto utili al Napoli. E' chiaro che lo vedrei meglio al centro della difesa, ma il ragazzo ha dimostrato largamente di essere in grado di ricoprire anche la fascia sinistra come terzino".