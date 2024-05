Premier League, Luton-Everton 1-1: gli Hatters mettono pressione allo Sheffield

26 minuti fa



Il primo match del weekend di Premier League va in archivio: 1-1 tra Luton ed Everton con le reti nel primo tempo di Calvert-Lewin e Adebayo, con i Toffees che suggellano la salvezza dopo una stagione piena di difficoltà e gli Hatters che agganciano il Nottingham Forest al quartultimo posto.



Adesso Il Forest, impegnato contro lo Sheffield già retrocesso nella propria gara di sabato, non può sbagliare se non vuole rischiare di venire scavalcato dalla sorprendente matricola.