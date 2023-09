La Premier League ha dato il via alla quarta giornata con la sfida tra il Luton Town, all'esordio tra le mura amiche, e il West Ham. E' finita 1-2 con le reti di Bowen e Zouma, un gol annullato a Emerson e il punto della bandiera di Andersen. Adesso gli Hammers sono primi in classifica con tre vittorie e un pareggio, mentre i neopromossi del Bedfordshire hanno ancora zero punti.