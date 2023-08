Come si legge in una nota ufficiale, "il Cagliari Calcio piange la scomparsa di Waldemar Victorino, talento puro del calcio uruguaiano. Giocò in rossoblù una sola stagione, quella ‘82/’83, ma riuscì a conquistare in poco tempo l’affetto di tutti i tifosi. Ciao, Waldemar".



E' morto questa notte Waldemar Victorino, ex calciatore uruguaiano. Aveva 71 anni e, come rivela la Gazzetta dello Sport, pare alle prese con grossi problemi economici, ieri aveva tentato il suicidio. Subito soccorso e ricoverato, l'ex attaccante che vantava anche 15 gol in 33 gettoni in Nazionale, non ha però superato la notte. Questa mattina è stato comunicato il decesso. A Cagliari il Piscador arrivò a 30 anni nell'estate del 1982 ma a parte qualche buona prova in Coppa Italia, in campionato l'uruguaiano non riuscì mai a brillare e a fine stagione lasciò l'Italia per l'Argentina.



Victorino fu protagonista con l'Uruguay nel vittorioso Mundialito vinto a Montevideo nel 1981. Suo uno dei gol nel 2-0 contro l'Italia.