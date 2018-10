Lutto in casa Torino: è morto lo storico massaggiatore degli anni '70 e '80, Giovanni Monti. È stato anche il massaggiatore della squadra vincitrice dello scudetto nel 1976, l'ultimo scudetto della società granata. I funerali si terranno martedì 2 ottobre alle ore 11 presso la Chiesa Stimmate di San Francesco D’Assisi, in via Livorno 33 a Torino.



"Il Presidente Urbano Cairo, unitamente ai dirigenti, ai dipendenti, ai tecnici, ai calciatori e a tutto il settore giovanile del Torino Football Club, partecipa sentitamente al dolore della famiglia Monti per la scomparsa di Giovanni Monti, massaggiatore del Torino negli Anni ’70 e ‘80" si legge nel comunicato sul sito della società granata.