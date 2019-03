Ieri è stato trovato morto nei boschi vicino casa sua, nell'Essex (Inghilterra), il 26enne Mike Thalassitis, ex centravanti inglese di origini cipriote. Dopo aver esordito tra i professionisti con lo Stevenage e aver girato diverse squadre delle serie minori, Thalassitis si era ritirato nel 2017 per darsi alla tv: è diventato famoso partecipando a reality show come 'Love Island' e 'Celebs Go Dating'. Le cause della morte sono ancora da accertare.