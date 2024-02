Lutto al Real Madrid, addio a Miguel Angel Gonzalez: ha giocato per 18 anni nel club

Lutto nel mondo del calcio e nel mondo Real Madrid. E’ infatti scomparso all’età di 76 anni Miguel Angel Gonzalez, aveva la Sla. A dare il triste annuncio è stato proprio il club madrileno con un comunicato sul sito ufficiale “Il Real Madrid C. F., il presidente del club e il suo consiglio di amministrazione sono profondamente rattristati dalla notizia della scomparsa di Miguel Ángel González, uno dei più grandi portieri della nostra storia, una leggenda del Real Madrid e del calcio spagnolo”



LA SUA STORIA AI BLANCOS - Il portiere aveva indossato la maglia del Real Madrid per 18 stagioni, dal 1968 al 1986. Ha scritto una pagina indelebile della storia di questo club, con cui ha vinto otto Campionati, cinque Coppe di Spagna, oltre a due Coppe Uefa. Riuscì a anche ad ottenere il Trofeo Zamora nel 1976. La sua vita è sempre stata legata al Real Madrid anche dopo il ritiro, infatti oltre alle stagioni come calciatore ha ricoperto anche cariche all’interno della società: allenatore dei portieri ma anche dirigente sportivo.



NAZIONALE - Debutta con la Spagna nell’ottobre del 1975 in occasione del match vinto per 2-0 contro la Danimarca, valida per le qualificazioni agli Europei. Difese la porta delle Furie Rosse da titolare fino al 1982 quando fu sostituito da Luis Arconada.