A 93 anni è venuto a mancare Emanuele Giacoia, storica figura di Novantesimo Minuto e per anni volto del Catanzaro per la celebre trasmissione Rai. Nato nel 1929 a Grassano, in provincia di Matera, Giacoia entrò in Rai nel 1958, iniziando una lunga e brillante carriera che lo portò successivamente anche alla direzione del Quotidiano della Calabria. Il giornalista era malato da tempo.