Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: morto a 58 anni Franco Lauro, giornalista professionista della Rai. Lauro (foto mondonapoli.it), riferisce Il Messaggero, è deceduto in casa nel pomeriggio: vano l'intervento di un'ambulanza e di una pattuglia delle forze dell'ordine, che hanno potuto solo constatare il decesso: a causarlo, dovrebbe essere stato un infarto.



VOLTO RAI - Lauro, che avrebbe compiuto 59 anni il prossimo 25 ottobre, era un volto storico della Rai, in cui era entrato nel 1984 dopo aver iniziato in alcune testate locali della sua città, Roma. In principio voce dell'emittente sul basket, dal 2008 al 2014 diventa il volto del calcio conducendo '90° minuto'. Un portfolio ricco a livello di commenti: otto Olimpiadi estive e quella invernale di Torino 2006, alle quali aggiungere sei Coppe del Mondo e sei Europei di calcio, dodici Europei e tre mondiali di basket. Con Lauro si spegne una delle voci più storiche e iconiche del giornalismo sportivo italiano.