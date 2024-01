Lutto nel mondo della tv: è morto Bruno Bogarelli, fondò Sportitalia nel 2004

All’età di 73 anni si è spento Bruno Bogarelli, prima dirigente di Fininvest molto vicino a Silvio Berlusconi e direttore di Videonews e della redazione sportiva di Mediaset e diventato ad inizio degli anni Duemila un protagonista della scena televisiva italiana. Fu lui infatti a fondare e a tenere inizialmente le redini da direttore di Sportitalia, creata nel 2004 e controllata fino al 2013.



La sua scomparsa arriva quasi tre anni dopo quella del fratello Marco, a sua volta personaggio fondamentale nella gestione e della commercializzazione dei diritti tv dei principali sport in Italia e non solo, in particolare nel calcio da presidente di Infront Italy.