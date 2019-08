Giornata di lutto per il mondo del ciclisimo e dello sport italiano: si è spento, infatti, Felice Gimondi. L'ex corridore aveva 76 anni ed ha accusato un malore mentre si trovava in vacanza con la famiglia. Secondo quelli che sono i primi report non c'è stato nulla da fare, con i soccorsi che sono arrivati quando la situazione era già disperata.



STORIA - Gimondi è stato uno di più grandi ciclisti di sempre e uno dei sette capaci di vincere tutti e tre i grandi giri (Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta). Non solo, perché detiene anche il record di podi al Giro, 9, oltre a sette vittorie di tappa. Memorabile la sfida con Eddy Merkcx, che fu suo grande rivale.