Grave lutto per l'attaccante dell'Empoli Patrick Cutrone, che nelle scorse ore ha ricevuto la notizia della prematura scomparsa del padre Pasquale al termine di una battaglia con la malattia. Anche la redazione di calciomercato.com esprime le sue più sentite condoglianze all'ex giocatore di Milan, Fiorentina e Wolverhampton in questo momento così complicato per lui e per la sua famiglia.



Questo il tweet pubblicato dall'Empoli: "Il presidente Fabrizio Corsi, i dirigenti, l'allenatore, la squadra, lo staff e tutto l'Empoli Football Club si stringono attorno al calciatore Patrick Cutrone in questo momento di grande dolore per la scomparsa del padre Pasquale".





