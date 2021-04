Dopo una battaglia contro il cancro che durava da ormai 4 anni, Nancy Zacarias, madre dell'ex attaccante di Napoli e Juventus Gonzalo Higuain, si è arresa. La triste notizia è arrivata dall'Argentina quando in Italia era da poco cominciata la giornata e ha ovviamente fatto il giro del mondo. Il Pipita era particolarmente legato alla mamma, tanto da svelare in più di un'occasione il ruolo svolto nel farlo desistere dai suoi propositi di ritiro negli scorsi anni, in particolare dopo le critiche ricevute successivamente alla finale del Mondiale del 2014.



Nella passata stagione, quando ancora indossava la maglia della Juventus, Higuain aveva lasciato Torino in piena emergenza Covid proprio per fare ritorno in Argentina e stare accanto alla signora Nancy, le cui condizioni di salute si erano notevolmente aggravate. Fino alla triste notizia di oggi della sua scomparsa.