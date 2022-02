Mai nell'era Lotito la Lazio era stata eliminata dalla Coppa Italia con 4 gol di scarto. Il dato lo riporta oggi il Corriere dello Sport, che punta la lente di ingrandimento sull'operato di Sarri. Ora è il suo turno di finire sotto accusa.



TURNOVER ECCESSIVO Dopo aver definito "antisportivo" il torneo nel quale i biancocelesti hanno ottenuto le maggiori soddisfazioni negli ultimi anni, il tecnico toscano ha optato per un turnover drastico in un match da dentro-fuori. Nonostante le due settimane di stop, non ha ritenuto di insistere sugli stessi 11 di Firenze. Eppure fin qui in stagione più volte si sono palesati i limiti di una rosa che non può sostenere rotazioni troppo profonde. In particolare, la scelta di Reina al posto di Straksoha è quella che ha fatto nascere le maggiori critiche.



SISTEMA DI GIOCO A far discutere è anche l'ostinazione nel voler mantenere il baricentro della squadra alto. Il quotidiano sottolinea la correlazione direttamente proporzionale tra linea di pressing avanzata e quantità di gol subiti in stagione. In sette mesi di alti e bassi i migliori risultati sono arrivati quando il gioco si è adeguato alle caratteristiche tecniche dei singoli, evidentemente non in grado di supportare il tipo di calcio che il mister vorrebbe imporre.