La Sampdoria accelera la trattativa per portare a Genova il centrocampista camerunese Stephane M'Bia (classe 1986 ex Siviglia), che ha deciso di lasciare la Cina e l'Hebei per tornare nel calcio europeo. Si tratta di un pallino per il direttore dell'area tecnica Walter Sabatini, che a gennaio aveva provato senza successo a portarlo all'Inter o al Jiangsu Suning. Ieri incontro con gli agenti: va trovato l'accordo sull'ingaggio del camerunese, che ha anche offerte dalla Turchia.



La prima alternativa è Edenilson Fernandes, classe 1996 del West Ham. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per l'attacco si tratta con Defrel (Roma), seguito pure Oberlin, 1997 del Basilea. Piace anche Favilli (Juve) conteso da Genoa e Udinese.