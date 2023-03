Intervenuto a Radio Firenze Viola, l'ex calciatore, Michele Serena, ha espresso la propria opinione in merito alla prossima giornata di campionato, che vedrà affrontarsi Inter e Fiorentina a San Siro.



“A Milano arriva la squadra che ultimamente ha fatto meglio di tutti, anche del Napoli, ed è la Fiorentina: una squadra in ottima salute anche se la sosta ha rovinato un po' i piani della viola. L'Inter è la solita pazza Inter, ha fatto ottime cose in Champions ma ha perso tanto. Sarà una partita che caricherà i giocatori, ne uscirà una bella sfida. Non credo ci sia il rischio che le due squadre sottovalutino l'impegno, per la Fiorentina si prepara da sola e saranno gasati dopo i bei risultati. Le pressioni sono tutte sull'Inter che non è sicura del posto in Champions".