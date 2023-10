dopo averlo visto per mezza stagione in prima linea a rappresentare il volto del nuovo corso della Juve,Riavvolgendo il nastro, negli scorsi mesi Francesco Calvo è stato uno degli uomini chiave per quel che riguarda (anche, non solo) l'area sportiva nella delicata e tormentata fase di transizione tra l'uscita di scena del precedente assetto legato ad Andrea Agnelli e quello che strada facendo si è andato a comporre seguendo le indicazioni di John Elkann, con Maurizio Scanavino ad e Gianluca Ferrero presidente.anche per annunciare per esempio la decisione di non procedere a ulteriori ricorsi pur di concludere una volta per tutte le vicende con la Procura Federale, anticipando di fatto il patteggiamento. Non sono mancati anche i momenti di tensioni o comunque delle incomprensioni con Max, ma alla fine entrambi hanno compiuto la propria missione e sono ripartiti di slancio nella nuova stagione.che ha in Giuntoli e Giovanni Manna gli uomini designati per costruire e gestire la Juve di Allegri. Quindi Calvo coordina il lavoro di Under 23, settore giovanile, Juventus Women, tutte aree che a loro volta hanno un responsabile preciso (rispettivamente Claudio Chiellini, Massimiliano Scaglia e Stefano Braghin) che fa riferimento a lui. E se sicuramente non appare più come nel periodo di massima esposizione e responsabilità