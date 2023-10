Il gol di Pulisic negli ultimi minuti di Genoa-Milan è stato uno degli episodi dell’ottava giornata che ha fatto discutere di più. Minuto 87, cross da destra di Musah con Pulisic che controlla e segna. L’arbitro Piccinini convalida la rete dopo cinque minuti di check col Var Di Paolo per capire se l’ex Chelsea si era aiutato col braccio destro per sistemare il pallone.



IL DIALOGO - Nel corso di Open Var su Dazn, è stato reso pubblico il colloquio tra Di Paolo e l’Avar Nasca: “Adesso vediamo. Devo vedere se la stoppa di mano. La stoppa con l'ascella, vedi se c'è qualche immagine. Mi devi dare la reverse”. “Aspetta, che è difficile e sto controllando - replica l’altro - Eh qua devo capire... Mi sembra tra ascella e...”. “Che la prende con la mano?". Alla fine la sentenza definitiva: “La mano non la prende, al massimo c'è questa parte qua. Check completato, il gol è regolare: le abbiamo viste tutte".



SOLO SENZA DUBBI - Il vice designatore arbitrale Andrea Gervasoni ha commentato così l’episodio: “La parte punibile è dall'ascella-spalla in giù, dall'ascella-spalla in su non è punibile. La difficoltà di questa situazione è che il pallone è controllato nella zona limite. Devono avere immagini certe per intervenire. Quando hanno un dubbio e non ci sono certezze, i ragazzi non devono intervenire"