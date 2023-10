La Juventus non si presenta certo nelle migliori condizioni possibili ad un derby contro il Torino che rappresentare l’occasione ideale per restare a contatto delle capoclassifica Inter e Milan e lasciarsi alle spalle i dubbi sollevati dalla prestazione dell’ultimo turno contro l’Atalanta. Alex Sandro, Chiesa e Vlahovic marcheranno visita contro i granata, ma Massimiliano Allegri non vuole che si parli di “caso infortuni” nonostante in questa stagione i bianconeri siano impegnati soltanto su un fronte in mancanza delle coppe europee.