. Soloche non risulta affatto associabile alla condotta tenuta nella finale contro la Juventus.così da accorgersi di una partita giocata in maniera completamente diversa da quella che in molti si sono immaginata.Ovviamente no. Ed i numeri della finale raccontano quanto. In tutto, anche nelPure le altre voci confermano chequello di Insigne su calcio di punizione e, soprattutto, quello di Elmas al tramonto dei tempi regolamentari: un legno che grida ancora vendetta.i tiri totali (12 a 8) e quelli nello specchio della porta (8 a 3) che danno l’ulteriore conferma di un Napoli molto più lucido e concentrato della Juventus: la precisione del tiro è stata nettamente migliore.che mal si confa a chi ha subito 21 ripartenze da recupero (contro le 5 dei partenopei), oltre ad aver impedito che il proprio portiere potesse ricevere tiri dall’interno dell’area di rigore: soltanto 1 per la Vecchia Signora, contro i 5 dei partenopei.ispetto alla quale l’incipit è stato significativo e confermativo dell’andamento del match. Meret è stato molto bravo a parare un rigore tirato da Dybala con una tensione addosso tale da non permettergli di essere preciso ed incisivo, come invece è stato Insigne.Sereno e convinto, un rigore con quella freddezza non glielo avevamo mai visto tirare al capitano che ha assorbito tutto il meglio dal suo attuale allenatore.. E tra non molto lo diventerà anche come allenatore: questa Coppa Italia sarà uno dei tanti trofei che alzerà al cielo e che dedicherà alla memoria di sua sorella Francesca.