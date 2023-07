La conferenza stampa di presentazione del nuovo2023/24 ha smentito uno degli assiomi del comunicato dell’esonero didi un mese fa.nel nuovo organigramma dirigenziale e che l’assenza di un vero e proprio direttore sportivo sarebbe stata surrogata da un maggior coinvolgimento dell’allenatore rossonero nei processi decisionali, sia di gestione sia di mercato.dicendo che i suoi compiti non cambieranno e precisando: “Prima mi confrontavo con Maldini e Massara, adesso con Furlani e Moncada”. Chiaro, chiarissimo.. Attribuisce a chi di dovere le responsabilità, com’è giusto che sia. Il suo contratto non è cambiato e perché mai dovrebbe prendersi responsabilità che non gli competono o paternità di scelte che non saranno sue?. Pioli è e rimane l’allenatore del Milan, consapevole del fatto che se non arriveranno i risultati sarà lui a saltare., come era accaduto 3 anni fa quandobloccarono le intenzioni proprio didi sostituire Pioli con, lo conferma anche il fatto che a partecon il patentino da direttore sportivo ecome uomo immagine,a mettere in discussione l’autorità dell’amministratore delegato. Da quello che si legge l’unico suo problema era trovare qualcuno che parlasse con le pay tv nelle interviste pre e post partita e questo ruolo dovrebbe essere affidato proprio a Baresi.Passiamo al, che dovrebbe essere il fiore all’occhiello del nuovo team dirigenziale rossonero. Sulla costruzione e l’equilibratura della squadra dovrà poi pensarci Pioli da solo. Sulla carta, il mercato condotto finora da Furlani e Moncada non fa una grinza.al posto di Tonali,al posto di Brahim ecome occasione giovane low cost.. Nella gerarchia logica del ruolo,e dunque bisogna acquistare un vero e proprio titolare, che possa garantire gol e presenze. Qui non si può pescare su un giovane punto interrogativo ma bisogna andare su un bomber fatto e finito. Si leggono e si sentono tanti nomi, ma. Un anno residuo di contratto, nel pieno della maturità calcistica, ingaggio abbordabile, macchina da gol in Super Liga e anche in Champions League. Puntero vecchia maniera, capace di giocare spalle alla porta e in area. Se fosse lui il prescelto dalla coppia Furlani-Moncada sarebbe di certo il miglior obiettivo di mercato raggiungibile con le risorse a loro disposizione.