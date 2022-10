Il tecnico del Maccabi Haifa Barak Bakhar è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro la Juve.



KO IN CAMPIONATO - "Noi abbiamo la regola delle 24 ore. Sabato abbiamo subìto una dura sconfitta, ma il giorno dopo ripartiamo da zero. Ovviamente la partita contro la Juventus è importante: crediamo di poter fare di più di quello che abbiamo fatto finora, sicuramente in termini di risultati".



MOMENTO JUVE - "Ho visto la partita contro il Milan, nei primi 10 minuti potevano andare in vantaggio di due gol. Li abbiamo visti all'andata, nonostante la sensazione di poter pareggiare, per gran parte del tempo sono stati più bravi di noi. Di Maria? Ha fatto una grande gara grazie a noi. Gli abbiamo dato spazio per fare quello che voleva e cercheremo di arginarlo domani".



LO STADIO DI CASA - "La Juventus vivrà un'atmosfera che non sente da molto tempo. È vero che l'Europa ha grandi stadi e grandi atmosfere, ma il nostro impianto è qualcosa di speciale anche a questi livelli: ci dà forza e potenza, ci spinge nei momenti meno buoni e non c'è dubbio che sarà un fattore rilevante".