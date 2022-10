L'allenatore del Maccabi Haifa, Barak Bakhar, ha parlato in conferenza dopo la sconfitta con la Juventus: "Non lo si può sapere se ha inciso lo Yom Kippur, sul 2-0 abbiamo messo tanti giocatori d'attacco, abbiamo rischiato. Il problema è stato l'inizio ma non cerchiamo alibi, di se e di ma. Non siamo entrati al meglio nel primo tempo in campo. Alla fine avremmo potuto pareggiare ma anche subire qualche rete in più".



GARA DI RITORNO - "Non lo si può sapere, sul 2-0 abbiamo messo tanti giocatori d'attacco, abbiamo rischiato. Il problema è stato l'inizio ma non cerchiamo alibi, di se e di ma. Non siamo entrati al meglio nel primo tempo in campo. Alla fine avremmo potuto pareggiare ma anche subire qualche rete in più".