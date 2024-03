Maccabi Haifa-Fiorentina, le formazioni ufficiali: gioca Nzola

Maccabi Haifa-Fiorentina (calcio d'inizio alle ore 21:00 in diretta su Dazn, Sky e Now) è una gara valevole per l'andata degli ottavi di finale in Conference League. Si gioca su campo neutro alla Bozsik Arena di Budapest in Ungheria. Occhio ai cartellini: diffidati Refaelov, Simic e Show da una parte; Milenkovic e Mandragora oltre a Italiano dall'altra. Italiano deve ancora fare a meno di Christensen, Martinez Quarta, Arthur, Castrovilli e Kouamé. Tra gli israeliani assente lo squalificato Sundgren. Il ritorno è in calendario giovedì prossimo allo Stadio Artemio Franchi di Firenze con calcio d'inizio alle ore 18:45. Prima i viola giocano in campionato contro la Roma domenica sera alle ore 20:45 sempre in casa.



FORMAZIONI UFFICIALI



MACCABI HAIFA (3-4-2-1): Kaiuf; Simic, Seck, Gershon; Kandil, Mohamed, Show, Cornud; Khalaili, Kinda; Pierrot. All. Degu.



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Duncan, Mandragora; Ikoné, Beltran, N. Gonzalez; Nzola. All. Italiano.