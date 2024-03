Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Comincia il cammino dellanella fase a eliminazione diretta della2023-24: i viola, primi nel proprio raggruppamento, hanno saltato i playoff, turno dal quale è uscito l'avversario agli ottavi di finale, ilGli israeliani hanno fatto fuori il Gent dopo essere stati retrocessi dall'Europa League e attendono sul campo neutro della Bozsik Arena di Budapest (a causa del conflitto con la Palestina) gli uomini di Italiano.- Tra le fila dei toscani non recuperano Arthur, Martinez Quarta e Kouamé, il dilemma di Italiano è se schierare o meno Nico Gonzalez e Belotti in vista della gara contro la Roma in programma domenica in campionato. Il Maccabi dovrebbe schierare il suo classico 5-3-2 con Refaelov in mediana e il temuto Pierrot in avanti. Infortunato l'altro cannoniere David.La gara sarà visibile su Sky (Sky Sport Calcio e Sky Sport al canale 253), Sky Go e Now, ma anche su Dazn.(5-3-2): Kaiuf; Khalaili, Feingold, Goldberg, Seck, Cornud; Saief, Show, Mohamed, Refaelov; Kinda, Pierrot. All. Degu.(4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Duncan, Bonaventura; N. Gonzalez, Barak, Ikoné; Nzola. All. Italiano.