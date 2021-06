Massimo Maccarone, ex attaccante tra le altre dell'Empoli, parla a Lazio Style Radio dell'arrivo di Simone Inzaghi all'Inter: "​Per quanto riguarda l’addio di Antonio Conte penso che se hai idee diverse da quelle del club a volte non è facile penso che trovare sempre un comune accordo con la società riguardo scelte tecniche e non solo è molto difficile e per questa ragione secondo me ci sono cosi tanti cambiamenti di allenatori. Simone Inzaghi all’Inter? Alla Lazio ha fatto un buonissimo lavoro, poi comunque è un tecnico che andando all’Inter scombussola poco la metodologia di gioco, il 3-5-2 è sostanzialmente simile, ci sarà magari da lavorare di meno".