Il comune denominatore tra Antonio Cassano, Gianluca Vialli e Massimo Maccarone è decisamente la Sampdoria. Tutti e tre gli attaccanti infatti, seppur con esiti differenti, hanno legato il loro nome a quello dei colori blucerchiati. Dei tre, l'unico ancora in campo oggi è Massimo Maccarone, che dopo una carriera da giramondo tra Italia, Inghilterra e Australia è tornato in Italia, per vestire la maglia della Carrarese.



Maccarone è stato intervistato da Dazn, e ha parlato proprio dei due illustri 'predecessori' con la maglia doriana. Si comincia da Vialli, conosciuto a Londra: "È una persona veramente alla mano, bravissima. Quando ero in Inghilterra, sapevo che lui andava a mangiare in un ristorante che mi avevano consigliato. Ho avuto la fortuna a Londra di beccarlo e chiacchierare. È sempre stato gentile, mi salutava nonostante non mi conoscesse. Posso solo augurargli il meglio, lo reputo un campione e una grande persona".



Fantantonio invece aveva secondo Maccarone una caratteristica particolare: "Cassano è più divertente fuori dal campo" rivela Big Mac. "Ogni volta che toccava la palla era un piacere, sapevi che sarebbe arrivata sempre col giro giusto. L’ho conosciuto in Under 21, poi non ne fece più parte a causa di un litigio con Gentile. Per quello che l’ho vissuto, è un ragazzo alla mano a cui piace divertirsi" conclude il giocatore.