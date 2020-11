Eroe della Macedonia del Nord, che grazie alla sua rete supera la Georgia e si qualifica per la prima volta nella sua storia alla fase finale degli Europei, l'attaccante del Genoa Goran Pandev commenta visibilmente commosso al termine del match: "Sono felicissimo ed emozionato. Abbiamo fatto una grande partita, una grande vittoria per il nostro popolo. Per tutti noi, è un sogno che si è avverato: siamo all'Europeo. Volevo solo aiutare i ragazzi, perché questo è un gruppo giovane e strepitoso, se lo meritano. Io ho dato tutto, l'età non conta e di queste partite ne ho fatte tante, ho esperienza. Ho parlato con i ragazzi, eravamo tranquilli e abbiamo fatto un grande secondo tempo".