Il centrocampista della Macedonia del Nord Enis Bardhi ha parlato al Corriere dello Sport, queste alcune delle sue dichiarazioni più significative:



"L'Italia è favorita. Ma non vincono sempre i favoriti. Sarà una partita molto difficile per noi. L'Italia è campione d'Europa e non mi aspettavo di vederla ai playoff. Sono sorpreso ma il girone è finito e ora è il momento di ricominciare. Qualche possibilità di spuntarla c'è, gli azzurri stiano attenti. Non sentiremo pressione, credo nella mia squadra e so che tireremo fuori l'anima, mettendo tutto quello che possiamo in campo. Elmas ci mancherà è ovvio, ma combatteremo anche senza di lui".