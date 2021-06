Intervenuto in conferenza stampa, il ct della Macedonia del Nord, Igor Angelovski, ha analizzato la sconfitta dei suoi contro l'Austria,: "Sono contento per Goran, che ha segnato un gol storico per la Macedonia del Nord, ma ora dobbiamo spostare l'attenzione sulle due partite rimanenti. Non ho parole per descrivere l'atmosfera generata dai nostri tifosi. Abbiamo giocato contro una squadra che non si ferma mai e abbiamo provato a fermarli come abbiamo potuto. Giocare la nostra prima partita di sempre all'Europeo è stata una grande esperienza. Ora dobbiamo dare tutto perché abbiamo una chance. Abbiamo una partita difficile contro l'Ucraina e dovremo fare di tutto per vincere perché non abbiamo nulla da perdere".