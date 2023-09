: attento per tutta la gara. Commette qualche imprecisione con i piedi e rischia un goffo infortunio ma si riprende benei suoi difendono bassi e aiutano i centrali come lui. Si disimpegna bene in uscita in un paio di occasioni: mette un paio di salvifiche pezze dietro ed è lui a staccarsi e seguire Immobile quando si allarga (75’: il più impreciso del reparto difensivo. Si arrangia su Immobile e, più spesso del dovuto, la spazza via: ex bandiera del Leeds, ora all’Al-Ahli, dimostra tutto il suo valore. È un treno che ci mette in difficoltà quando spinge e fa buona guardia quando difende. Domina il duello personale con Politano: si fa notare nel primo tempo per una simulazione nell’area di rigore italiana e per il suo francobollarsi a Cristante. Nel secondo tempo mette in mostra le sue buoni doti tecniche e, con una punizione impeccabile, trova il pari: tiene a bada Zaccagni e non è poco, visto l’inizio baldanzoso del giocatore della Lazio. Preciso e puntuale, non pervenuto in fase offensiva (: entra bene e mette in difficoltà gli azzurri con un paio di giocate. Guadagna una punizione pericolosa e un giallo per Tonali): parte piano, diventa protagonista della partita con l’andare dei minuti. È il più tecnico dei suoi e si vede. Prova a coinvolgere i compagni e si mette anche in proprio, sfiorando il gol in due occasioni. Buona gara: si vede poco, contiene e si spinge poco in avanti. Fa legna, poco più (: gioca molto più arretrato di quanto ci si potesse attendere. Si sgancia poco, attende come il resto della squadra (: Spreca la migliore occasione per i suoi nel primo tempo. Gioca per gli altri, corre e si danna: più utile chepericolosopiano partita che fila come nei suoi migliori sogni. Gioca coperto ma rischia poco, strappa un pari alla fine meritatosoffia sul colpo di testa di Miovski, blocca un tiro da lontano. Prende gol sul suo palo, la punizione di Bardhi è ben calciata ma lui poteva far meglio: è il vero regista di questa squadra. Rompe le linee, si propone e inventa per gli altri. Inizia bene ma cala come il resto dei suoi e sbaglia qualche pallone non da luibene negli anticipi, frena la sua irruenza e fornisce una buona prestazione. Spalletti lo ritrova, Mou potrebbe averlo perso visto l’infortunio che lo costringe al cambio (58’ Scalvini 6: si fa trovare pronto, è il futuro di questo ruolo in Nazionale. Bravo soprattutto su una discesa di Elmas)con una difesa a 4 deve limitare le sue discese offensive, trova qualche bel filtrante ma si fa trovare impreparato in un’occasione: in un paio di pericoli per i macedoni cerca troppo la giocata di fino, l’assist anziché la conclusione. Finisce in calando (: sv): si vede poco, rumina calcio ma non trova i consueti spunti. Nel secondo tempo un lampo da campione e una girata che vale un gol. Non il suo, complice la traversa, ma poco male: padrone del centrocampo azzurro. Dà una mano ai centrali e si rende pericoloso 2 volte in avanti su calci piazzati. Viene marcato a uomo e deve smarcarsi per trovare palloni giocabili. Uno dei pochi a salvarsi: fa il Barella. Si destreggia bene nel mezzo ed è lui la mezzala più incisiva in attacco. Sfortunato sul palo (89’: sv)il peggiore dei suoi. Sbaglia tanto, perde troppi contrasti e palesa una condizione fisica ancora lontana dal top (46’entra bene in partita. È volenteroso ma impreciso e commette un’ingenuità regalando la punizione del pari): il primo tempo sembrava l’ennesima copia di mille presenze con la Nazionale. Pochi palloni da giocare, zero profondità. Poi basta un minuto o poco più nella ripresa per farlo sbloccare. Segue l’azione e segna un gol da attaccante di razza. Come nel 2016, punisce la Macedonia sullo stesso campo dove aveva segnato una doppietta. Oltre al gol, fa troppo poco: l’inizio del laziale è promettente. Si fa dare palla, cerca la giocata, si propone ma non punge e lo fa sempre meno col passare dei minuti (sv)“Muoveremo la palla e troveremo gli spazi”, aveva detto in presentazione della gara. I suoi però nella prima frazione sbattono contro il palo e l’organizzazione della difesa macedone. Nel secondo tempo, di riffa o di raffa, Immobile sblocca la contesa. L’errore però è non chiuderla e lasciare campo agli avversari. C’è ancora poco di lui in questa squadra