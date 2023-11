In vista della partita di venerdì sera contro l'Italia, l'attaccante della Macedonia del Nord, Bojan Miovski, ha parlato di come la sua squadra affronterà la sfida.



LE PAROLE - "È sempre bello quando giochiamo contro le migliori nazionali. Le prossime sfide contro Italia e Inghilterra ci permetteranno di capire a che livello siamo e penso che questo sia il momento giusto. Non abbiamo pressioni e nelle ultime partite abbiamo ottenuto ottimi risultati contro l'Italia. Faremo la nostra partita, dobbiamo aspettare le nostre occasioni in contropiede. E' normale che loro abbiano più possesso palla e controllo del gioco, ma cercheremo di sorprenderli".